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Сегодня, 17:04

Аджоев считает, что «Динамо» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев поделился ожиданиями от игры бело-голубых в новом сезоне РПЛ.

«Мне кажется, «Динамо» сможет повторить успех прошлого сезона: во главе стоит хороший тренер, а в составе — квалифицированные футболисты. Мне кажется, сезон будет удачным. Остаются ли у «Динамо» шансы на чемпионство, несмотря на то, что «Зенит» хорошо укрепился? Конечно. Команда стала еще опытнее, игроки стали лучше понимать друг друга, а желание сыграть лучше и показать результат у них есть», — сказал Аджоев Metaratings.

В сезоне-2023/24 «Динамо» заняло третье место в РПЛ, хотя за тур до финиша московский клуб лидировал в турнирной таблице. Новый сезон команда начнет 20 июля домашним матчем против «Факела».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Гурам Аджоев
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