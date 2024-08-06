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Сегодня, 20:50

Афанасьев: «В «Краснодаре» прекрасно понимали, кто такой Мусаев»

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Бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев объяснил результаты «Краснодара» в стартовых турах РПЛ.

— Когда в прошлом сезоне назначали Мусаева, то в «Краснодаре» прекрасно понимали, кто он такой и чего от него ждать. Этот тренер работал на многих должностях в клубе — там знают все его сильные стороны. Если его назначили, то либо на него действительно всерьез понадеялись, либо на тот момент этот вариант был самым лучшим из всех возможных, — сказал Афанасьев «РБ Спорт».

В стартовых матчах нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» трижды сыграл вничью. В 4-м туре подопечные Мурада Мусаева встретятся дома с ЦСКА. Матч состоится 10 августа и начнется в 20:00 мск.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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