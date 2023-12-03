Афанасьев: «Ростов» при других погодных условиях мог бы рассчитывать на большее»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев поделился впечатлениями от матча армейцев с «Ростовом» в рамках 17-го тура РПЛ. Игра проводилась в условиях сильнейшего снегопада в Москве.

«В таких погодных условиях сложно говорить о футболе. Я говорю о нашем любимом виде спорта в том виде, в котором мы привыкли за ним наблюдать. Что может выйти на первый план в такую погоду? Явно не техника, ведь при снежном поле больше идет упор на борьбу за мяч. Что касается самой игры, то ЦСКА мне понравился. Команда, несмотря на погоду, старалась играть в свой футбол, что и привело к положительном результату. Из минусов отмечу, что продолжают присутствовать проблемы в обороне. «Ростов» при других погодных условиях мог бы рассчитывать на большее, но так получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

ЦСКА с 28 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 баллов и 10-я строчка.