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Сегодня, 21:15

Афанасьев: «Мне кажется, что в новом сезоне нас ждет смена чемпиона»

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Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Если судить по игре за Суперкубок, то «Зенит» смотрится очень хорошо. Но это всего лишь одна игра, а чемпионат — длинная дистанция. Мне кажется, что в этом сезоне нас ждет смена чемпиона. Кто бросит вызов «Зениту»? «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». Думаю, что и «Спартак» с «Локомотивом» могут дать бой петербуржцам. Но, если честно, хочется, чтобы появилась команда-выскочка в хорошем смысле этого слова, чтобы она порадовала всех любителей российского футбола и стала грозой фаворитов», — сказал Афанасьев «РБ Спорт».

«Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом России. Сезон РПЛ-2024/25 стартует 20 июля матчем «Локомотив» — «Акрон».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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