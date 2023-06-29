Афанасьев: «Я не против иностранцев, но у нас тоже есть много достойных кандидатов на должность главы департамента судейства РФС»

Экс-игрок ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал информацию о том, что Милорад Мажич назначен главой департамента судейства РФС.

«Я не против иностранцев, но у нас тоже есть много достойных кандидатов на эту должность! А качество судейства зависит не от главы департамента, а от самих арбитров — как они будут выполнять свои обязанности. Будет ли Мажич заставлять своих подчиненных делать свою работу ответственно, несмотря на все течения и варианты? Если это случится, то это будет здорово. Судья должен при любых обстоятельствах судить честно и непредвзято! Это основной критерий — тогда арбитров будут уважать», — цитирует «РБ Спорт» Афанасьева.

Мажич стал главой судей во вторник, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.