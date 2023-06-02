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Сегодня, 17:19

Афанасьев: «Мы ходили мыться в баню через дорогу. Сомневаюсь, что Малком так согласился бы»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Аркадий Афанасьев рассказал об условиях в петербургской команде во время его выступления за сине-бело-голубых.

«Если бы у нас были такие возможности, как у нынешних игроков «Зенита», мы были бы в те времена как «Спартак» и киевское «Динамо». Потому что люди, умеющие играть в футбол, в Ленинграде были. Вот финансирование, инфраструктура, медицина сильно отличались. Даже если вспомнить нашу базу — сколько там жили. Иной раз горячей воды не было по три месяца. Мы ходили мыться в баню через дорогу. И там были тазики. Чемпионы Советского Союза мылись в тазиках. Вот сейчас Малком ходил бы так через улицу мыться баню при минус 5, минус 10? Я сомневаюсь. Даже сравнивать условия нельзя. А так они молодцы, конечно, пусть и дальше побеждают», — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

Афанасьев выступал за «Зенит» с 1983 по 1990 год.

В этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России. «Зенит» в пятый раз подряд завоевал золотые медали РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chempion-sssr-v-sostave-zenita-my-hodili-my-t-sya-v-banyu-cherez-dorogu-vryad-li-malkom-tak-soglasilsya-by/
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