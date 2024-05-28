Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:53

Афанасьев уверен, что в следующем сезоне ЦСКА будет выглядеть боеспособно

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев поделился мнением о выступлении армейцев в сезоне-2023/24.

«Я не понимаю, почему армейцы так слабо провели заключительную часть сезона. Большую часть чемпионата мне команда нравилась, а вот в концовке что-то пошло не так. В чем может быть причина? Для меня это просто загадка! Что касается Федотова, то это очень качественный специалист, который собрал вокруг себя хороший тренерский штаб. Я уверен, что он поймет, что именно пошло не так. Руководство ЦСКА тоже подойдет к этому вопросу грамотно и найдет причины неудач. Уверен, что в следующем сезоне мы увидим боеспособный ЦСКА», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял шестое место в РПЛ, набрав 48 очков. Чемпионат России в шестой раз подряд выиграл «Зенит» (57). Вторым стал «Краснодар» (56), третьим — «Динамо» (56), которое уступило «быкам» по результатам личных встреч.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Рашид Рахимов продлил контракт с «Рубином»
Тарханов оценил справедливость признания Лички лучшим тренером РПЛ сезона-2023/24
Барбоза: «Летом к Кассьерре будет предметный интерес из топ-5 лиг Европы»
«Урал» — «Акрон» и «Пари НН» — «Арсенал»: первые стыковые матчи РПЛ — ФНЛ. Онлайн-трансляция
Футболист «Краснодара» Алонсо: «Сложно, когда меняется тренер, это повлияло на понимание внутри команды»
Шавло: «Спартак» провалил сезон, со Станковичем должно быть лучше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Рашид Рахимов продлил контракт с «Рубином»

Форвард «Рубина» Даку: «Чувствую себя в Казани как дома»