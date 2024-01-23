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Сегодня, 19:30

Афанасьев: «Чалову если и уходить из ЦСКА, то в европейский клуб, а не в «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев отреагировал на информацию о том, что «Зенит» планирует подписать форварда армейской команды Федора Чалова.

«Я абсолютно уверен, что Федору не стоит этого делать. Он играет в приличной команде, является одним из лидеров ЦСКА, который борется за призовые места в РПЛ. Если и уходить, то не в «Зенит», а в европейский чемпионат и там доказывать свою состоятельность», — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

В текущем сезоне Чалов провел 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с армейцами рассчитан до конца 2024 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-afanas-ev-chalovu-esli-i-uhodit-iz-tsska-to-v-evropejskij-klub-a-ne-v-zenit/
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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