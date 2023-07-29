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Сегодня, 14:47

Africa Foot United: «Спартак» может подписать полузащитника «Краснодара» Батчи

«Спартак» интересуется полузащитником «Краснодара» Батчи
Иван Торопцев
Корреспондент
Жоау Батчи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» претендует на полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, утверждает Africa Foot United.

По данным источника, игра 25-летнего ангольца в атаке впечатляет главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, который обратился с просьбой к руководству клуба обратить внимание на этого футболиста.

Батчи перешел в «Краснодар» из португальского «Шавеша» в сентябре 2022 года. Хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах за «быков».

Контракт хавбека с «Краснодаром» действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

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