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Сегодня, 13:54

Africafoot: форвард сборной Гвинеи Яттара может перейти в «Акрон»

Руслан Минаев
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Нападающий сборной Гвинеи Мохамед Яттара может перейти в «Акрон», сообщает Africafoot.

В ближайшее время российский клуб сделает предложение игроку. Отмечается, что окружение Яттара хочет дождаться всех предложений в летнее трансферное окно.

31-летний форвард находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи в 30 матчах за «Арарат-Армения».

Ранее он выступал в «Лионе», «Стандарде», «Анже», «Осере», «Труа» и других клубах. На его счету 12 голов в 36 матчах за сборную Гвинеи.

Источник: Africafoot
Футбол
ФК Акрон
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