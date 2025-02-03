Африканский игрок присоединится к «Химкам» на сборе в Турции

Нигерийский полузащитник Фаваз Абдуллахи в течение нескольких дней присоединится к «Химкам» на зимнем сборе команды в Турции, сообщает Legalbet.ru.

21-летний хавбек решил все вопросы с документацией. В понедельник, 3 февраля, он отправится в Турцию, чтобы присоединиться к сборам подмосковной команды «Химки». Ожидается, что на следующий день после прибытия футболист будет готов приступить к тренировкам в составе клуба.

Ранее Абдуллахи выступал за кипрский АПОЭЛ. В последние полгода хавбек играл на правах аренды за «Гомель». В составе белорусской команды нигериец провел 13 матчей, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.