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РПЛ

Сегодня, 16:44

Африканский полузащитник Селе стал игроком «Факела»

Алина Савинова
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«Факел» подписал контракт с африканским полузащитником Табо Селе, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 26-летний футболист выступал за команду третьей португальской лиги «Реал С.К.», «Бенфику», «Кову Пьедаде». Два последних сезона Селе провел в польском «Радомяке». На его счету 33 матча в чемпионате Польши.
Также полузащитник привлекался в сборную ЮАР. Он выступал за национальную команду страны на Олимпийских играх в Токио.

После четырех туров «Факел» идет на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице РПЛ. 20 августа воронежская команда сыграет против «Пари НН».

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://t.me/pfcfakel/7468
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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