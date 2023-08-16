Африканский полузащитник Селе стал игроком «Факела»

«Факел» подписал контракт с африканским полузащитником Табо Селе, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 26-летний футболист выступал за команду третьей португальской лиги «Реал С.К.», «Бенфику», «Кову Пьедаде». Два последних сезона Селе провел в польском «Радомяке». На его счету 33 матча в чемпионате Польши.

Также полузащитник привлекался в сборную ЮАР. Он выступал за национальную команду страны на Олимпийских играх в Токио.

После четырех туров «Факел» идет на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице РПЛ. 20 августа воронежская команда сыграет против «Пари НН».

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