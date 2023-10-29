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РПЛ

29 октября, 23:19

Агапов о травме Мухина: «Желаем, чтобы он быстрее вернулся на поле»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Илья Агапов ответил на вопрос, как команда поддержала полузащитника армейцев Максима Мухина, получившего травму в матче против «Рубина» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

«Мы желаем Максиму здоровья, чтобы он быстрее вернулся на поле. Кадровый дефицит на поле? Учитывая вратаря, у нас есть 22 футболиста на тренировках», — сказал Агапов.

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
Максим Мухин
0
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