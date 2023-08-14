Агбалака: «Хочу получить российский паспорт и готов начать учить русский язык»

Защитник «Сочи» Соломон Агбалака заявил, что хочет получить российский паспорт.

«Я очень хочу российский паспорт! Готов его получить и начать учить русский язык. Россия — прекрасная страна, а РПЛ входит в топ-5 чемпионатов Европы. Добавлю, что в России уровень футбола намного выше, чем в Нигерии», — приводит «РБ Спорт» слова игрока.

19-летний Агбалака стал игроком «Сочи» в 2023 году. Он выступает за российскую команду на правах аренды из «Брод Сити».

По итогам четырех туров сочинская команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка.