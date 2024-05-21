Агент Кайо: «Новый контракт? Сейчас все сосредоточены на последней игре команды»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, ответил на вопрос о том, как обстоят дела у его клиента с продлением контракта с краснодарским клубом. Соглашение бразильца с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Новый контракт? Мы не раскрываем детали переговоров, сейчас все сосредоточены на последней игре команды. Кайо счастлив в «Краснодаре», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 13 матчей за кубанцев во всех турнирах, отметившись одним голом.