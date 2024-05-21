Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:43

Агент Кайо: «Новый контракт? Сейчас все сосредоточены на последней игре команды»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, ответил на вопрос о том, как обстоят дела у его клиента с продлением контракта с краснодарским клубом. Соглашение бразильца с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Новый контракт? Мы не раскрываем детали переговоров, сейчас все сосредоточены на последней игре команды. Кайо счастлив в «Краснодаре», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 13 матчей за кубанцев во всех турнирах, отметившись одним голом.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
Читайте также
Тихонов не преклонил знамя СССР перед президентом США на Олимпиаде-80
Шесть российских хоккеистов продолжают выступление в Кубке Стэнли
Полиция проводит обыск у экс-помощника бывшего депутата ГД Рашкина
Чемпионы КХЛ спаслись от вылета, а финны в шаге от грандиозного провала. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 20 мая
В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики на площади 3 тыс. кв. м
Тело младенца нашли в парке в Санкт-Петербурге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
В Госдуме попросили расследовать слова игрока «Рубина» Безрукова на предмет коррупции
«Зенит» — «Ростов»: дата и время начала матча 30-го тура РПЛ
Орлов считает «Динамо» фаворитом чемпионской гонки РПЛ
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы постоянно ищем усиление на все позиции»
Денисов — о назначении Станковича: «Всегда на все нужно смотреть с позитивом»
«Оренбург» — «Спартак»: дата и время начала матча 30-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Березовский: «Помню ту дорогу на «шестерке». Я как будто хотел разбиться»

Шалимов: «Зениту» выгодно подольше держать «Краснодар» в тонусе и забить «Ростову» в конце»