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Сегодня, 15:35

Агент Абаскаля опроверг новость о переговорах по трансферу Медины в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тим Мешедер, агент, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, опроверг «СЭ» новости о личных переговорах по трансферу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«Я не знаю, что делает «Спартак» на трансферном рынке, какие у клуба планы. Я не знаю, кто является агентом или представителем Медины. Так как я не являюсь спортивным директором «Спартака» или агентом, который управляет интересами Медины, я не могу вам ничего сказать о якобы переговорах по трансферу парагвайца. То же самое касается и Дуарте. То, что я занимаюсь трансферами «Спартака», — абсолютная ложь», — сказал Мешедер «СЭ».

Ранее издание Legalbet заявило о том, что Мешедер занимается переговорами по переходу Медины в «Спартак».

В сезоне-2022/23 Медина забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Хесус Медина
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