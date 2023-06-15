Агент Абаскаля рассказал о работе с Эшуортом: «Не проводили никаких операций»

Тим Мешедер, агент, представляющий интересы тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, высказался о проделанной спортивным директором красно-белых Полом Эшуортом работе на трансферном рынке.

«Пол Эшуорт делает большую работу для «Спартака». Он привел игрока из «Бенфики» в «Спартак» (речь о защитнике Томаше Тавареше. — Прим. «СЭ»). Это большое достижение. Но я ничего не сделал для того, чтобы этот трансфер случился. У «Спартака» очень сильные скаутинг и менеджмент, и они делают хорошую работу. Конечно, я тоже с ними разговариваю, но только о тех игроках, которые находятся у нас в агентстве, которых веду я, и пока что мы не проводили никаких операций», — сказал Мешедер «СЭ».

Ранее Мешедер опроверг информацию о том, что он занимается переговорами по трансферу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».