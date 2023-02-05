Агент Абаскаля заявил, что испанский тренер не покинет «Спартак» зимой

Футбольный агент Давид Собрадо отреагировал на слухи вокруг главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ранее СМИ сообщали об интересе к испанскому специалисту со стороны «Севильи».

«Гильермо точно не покинет «Спартак» зимой. Это абсолютно исключено. Он остается в команде!» — приводит Sport24 слова агента.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022 года. На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров.