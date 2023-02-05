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Сегодня, 19:56

Агент Абаскаля заявил, что испанский тренер не покинет «Спартак» зимой

Алина Савинова
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Футбольный агент Давид Собрадо отреагировал на слухи вокруг главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ранее СМИ сообщали об интересе к испанскому специалисту со стороны «Севильи».

«Гильермо точно не покинет «Спартак» зимой. Это абсолютно исключено. Он остается в команде!» — приводит Sport24 слова агента.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022 года. На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-05-agent-abaskalya-zaveril-chto-ispanskiy-trener-ne-pokinet-spartak

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
2-й тайм

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29%

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Барселона
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обе забьют - да

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Футбол
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Гильермо Абаскаль
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