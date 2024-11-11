Агент Абены — о возможном уходе из клуба: «Этого не произойдет. Миенти — самый большой борец за «Спартак»»

Агент Менно Грунвельд, представляющий интересы защитника «Спартака» Миенти Абены, в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном расторжении контракта.

«Нет-нет. Этого не произойдет. Не беспокойтесь, Абена вернется более сильным. Он отличный человек, который будет бороться. Миенти — самый большой борец за «Спартак». К сожалению, игра за сборную вносит свои коррективы.

48 часов полета туда и обратно за пять дней, а потом нужно играть без тренировок... С ментальной точки зрения он был уставшим, но все равно старался выкладываться во время матчей. Поэтому Миенти не смог удачно сыграть против «Краснодара». Ему нужно 3-4 матча, и все наладится. Он фантастический футболист. Ему просто нужно время», — сказал Грунвельд «СЭ».

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что «Спартак» не против досрочного расторжения контракта с Абеной.

Соглашение 29-летнего защитника со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2026 года.