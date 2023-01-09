Агент защитника «Краснодара»: «Если не произойдет ничего чрезвычайного, Бородин в течение ближайших 48 часов будет отдан в аренду «Бейтару»

Агент Адам Кейдан рассказал о переговорах «Бейтара» по защитнику «Краснодара» Сергею Бородину.

«Если не произойдет ничего чрезвычайного, центральный защитник «Краснодара» Сергей Бородин в течение ближайших 48 часов будет отдан в аренду иерусалимскому «Бейтару», — приводит слова агента walla.co.il.

Кейдан является посредником в переговорном процессе. Ожидаемая сделка — аренда с опцией покупки.

23-летний Бородин провел 10 матчей за краснодарский клуб в текущем сезоне РПЛ и забил один гол.

«Бейтар» в 16 матчах набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Израиля сезона-2022/2023.

Эли Швидлер