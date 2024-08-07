Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:04

Агент Адигезалов считает, что у Самородова может быть неплохой трамплин в Турцию через «Ахмат»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Рамил Адигезалов оценил переход в «Ахмат» вингера сборной Казахстана Максима Самородова.

«Знаю его, конечно, считался у вас одним из самых талантливых. Да и считается. Ему давно пора было сделать более качественный скачок, по-моему. Уровень чемпионата Казахстана, думаю, перерос. Жаль, в Европу не поехал. Может ли стать «Ахмат» для Самородова трамплином в Европу? Думаю, что сейчас для того, чтобы перейти из РПЛ в Европу, надо быть на две головы выше всей лиги. Из «Ахмата» может быть неплохой трамплин в Турцию», — цитирует Адигезалова Legalbet.kz.

22-летний Самородов является воспитанником «Актобе», за который он в общей сложности провел 120 матчей, забил 24 гола и сделал 19 результативных передач. За сборную Казахстана нападающий играет с 2021 года. На его счету 3 забитых мяча в 17 играх.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Ахмат
0
Читайте также
На Олимпиаде в Париже прошел 11-й медальный день
Двухметровый хоккеист из России взорвал соцсети в США
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Шалимов: «Краснодар» уже не смотрит за интригой в борьбе за первое место»
Бальбуэна вернулся в расположение «Динамо»
Ромащенко: «Трансферы «Спартака» говорят, что он готов к борьбе с лидерами»
Песьяков: «Пока не уверены, что «Крылья Советов» не будут бороться за выживание»
Песьяков отметил, что из «Крыльев Советов» много игроков ушли в «Локомотив» и «Зенит»
Вратарь «Зенита» Кержаков: «Я всегда в тонусе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бальбуэна вернулся в расположение «Динамо»

Шалимов: «Краснодар» уже не смотрит за интригой в борьбе за первое место»