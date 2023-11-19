Агент Адигезалов заявил, что Рябчук выделяется на фоне других игроков в сборной Молдавии

Агент из Молдавии Рамил Адигезалов поделился мнением об игре защитника «Спартака» Олега Рябчука в матчах за национальную сборную.

«Тривиальный, но динамичный и цепкий футболист. Чисто линейный игрок, школа есть. Выделяется на фоне других. Видно, что подготовлен, физуха потрясающая, бегает весь матч туда-сюда. Готов он, хоть и в «Спартаке» не всегда играет. Он на 90-й минуте к атаке подключался. Чувствует ритм, очень полезный», — цитирует Адигезалова Legalbet.

17 ноября в матче сборной Молдавии против Албании (1:1) в рамках отборочного турнира Евро-2024 Рябчук провел на поле все 90 минут.

25-летний футболист выступает за национальную команду Молдавии с 2018 года.