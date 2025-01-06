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Сегодня, 16:16

Агент Адриэлсона заявил об интересе к игроку со стороны двух российских клубов

Алина Савинова
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Футбольный агент Леонардо Корначини заявил, что к защитнику «Лиона» Адриэлсону проявляют интерес два российских клуба. Однако футболист пока не принял окончательного решения.

«Два российских клуба заинтересованы в Адриэлсоне. Посмотрим, что произойдет в следующие дни», — цитирует Корначини «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в 26-летнем бразильце заинтересован ЦСКА.

В нынешнем сезоне Адриэлсон провел один матч в составе «Лиона». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Лион
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