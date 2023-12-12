Агент Акбашева: «Согласен, что у Романа в «Ростове» не все получается»

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Романа Акбашева оценил игру футболиста в сезоне-2023/24.

«Согласен ли я с тем, что у Романа не все получается в «Ростове»? Естественно, согласен. Почему? Мне на это сложно ответить, потому что я не нахожусь в процессе. Это больше вопрос к тренерскому штабу «Ростова». Может ли Акбашев уехать в аренду? Роман — не чемодан, чтобы ездить, это раз. Второе — лучше это задать руководству футбольного клуба «Ростов», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.

Акбашев перешел в «Ростов» на правах свободного агента в июле 2023 года, 32-летний россиянин принял участие в 12 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

До этого с июля 2020 года по июнь 2023 года футболист выступал за «Факел».