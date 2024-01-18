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Сегодня, 19:20

Агент Акбашева заявил, что полузащитник возвращается в «Факел» с амбициями помочь клубу

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника Романа Акбашева, заявил, что с «Ростовом» футболист расстался в хороших отношениях.

«Расстались по обоюдному согласию, в хороших отношениях», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.

Также он рассказал, с какими эмоциями полузащитник вернулся в «Факел».

«Эмоции положительные. Роман рад вернуться в хорошую команду, в которой он хорошо себя проявлял. К нему хорошее отношение от руководства, болельщиков. Роман возвращается с амбициями помочь клубу в решении поставленных задач», — добавил агент.

17 января «Ростов» объявил об уходе 32-летнего игрока. Акбашев перешел в ростовскую команду из «Факела» летом прошлого года. Со второй половины этого сезона полузащитник снова будет выступать за воронежский клуб.

В текущем сезоне Акбашев провел 12 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-akbasheva-roman-vozvrashhaetsya-v-fakel-s-ambitsiyami-pomoch-klubu-v-reshenii-zadach/
Футбол
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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