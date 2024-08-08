Агент Актюркоглу назвал чушью новость о согласовании контракта футболиста со «Спартаком»

Агент полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу Вильям Д'Авила рассказал «СЭ» о ситуации с возможным переходом своего клиента в «Спартак».

— Правда ли, что Керем согласовал контракт со «Спартаком»?

— Нет, это чушь, — сказал Д'Авила «СЭ».

Ранее о согласовании контракта Актюркоглу со «Спартаком» сообщило турецкое издание Istiklal Gazetesi.

В сезоне-2023/24 Актюркоглу провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.