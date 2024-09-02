Агент Актюркоглу сообщил, что футболист не поедет в Россию, несмотря на слухи о переходе в «Спартак»

Агент полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу Вильям Д'Авила в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о встрече представителей «Спартака» с игроком.

Ранее об этом сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгюн.

«Керем не поедет в Россию. На данный момент это не приоритет для него», — сказал Д'Авила «СЭ».

В сезоне-2023/24 Актюркоглу провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.