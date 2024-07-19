Агент Сафонов: «От «Спартака» нет никаких ожиданий. «Зенит» точно главный фаворит»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от сезона-2024/25 РПЛ.

«От «Спартака» пока нет никаких ожиданий. Могу точно сказать, что «Зенит» — главный фаворит. ЦСКА сейчас тоже здорово смотрится, а «Динамо» и «Локомотив» меня пока не впечатлили.

Галактионов — нормальный тренер, но с таким составом «Локомотив» будет бороться лишь за пятерку», — цитирует агента Metaratings.ru.

Сезон-2023/24 чемпионата России «Спартак» завершил на 5-й строчке. Московский клуб набрал 50 очков после 30 туров, отстав от чемпиона «Зенита» на 7 очков.