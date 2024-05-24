Агент Сафонов о вратаре «Краснодара» Сафонове: «Думаю он соответствует уровню «ПСЖ»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«У него будет серьезный конкурент в лице Доннаруммы. Думаю, Сафонов соответствует уровню «ПСЖ». В Европе любят молодых и габаритных вратарей», — цитирует агента «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.