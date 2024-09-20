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Сафонов: «Лучшее подписание «Акрона» — это Дзюба, кто бы что ни говорил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов прокомментировал подписание «Акроном» российского нападающего Артема Дзюбы.

«Лучшее подписание «Акрона» — это Дзюба, кто бы что ни говорил. Он не доллар, чтобы всем нравиться. Клуб сможет помочь Артему стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, ему осталось забить пять мячей, чтобы побить рекорд Кержакова. Сам Дзюба тоже может помочь «Акрону» своими голами. Для России он игрок топового уровня, так что команда сорвала джекпот. Ну а «Химки» подписывают 46 игроков на сезон — это вызывают огромные вопросы.

Он может так стрельнуть, что все офигеют! Дзюбе по силам стать лучшим бомбардиром в истории страны еще на долгие годы. Я думаю, что у Артёма будет хэппи-энд», — цитирует Metaratings.ru Сафонова.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
Алексей Сафонов

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