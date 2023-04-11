Агент Тюкавина: «Мало ли что «Зенит» хочет. У нас действующий контракт с «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием Тюкавина.

«Я пока не в курсе этой ситуации. Откуда ее берут вообще? Это в «Динамо» сказали, или сам Константин сказал об этом? Обсуждать анонимные источники не вижу смысла. Мало ли что «Зенит» хочет. У нас действующий контракт с «Динамо» — все, что могу сказать про эти слухи», — приводит слова Сафонова Sport24.

Ранее появилась информация, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием Тюкавина и полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

В текущем сезоне форвард «Динамо» провел 31 матч во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи.