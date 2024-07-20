Агент Сафонов: «В чемпионате России будет «Зенит» и все остальные»

Агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от сезона РПЛ-2024/25.

— На данный момент вырисовывается картина, что будут «Зенит» и остальные клубы. Петербургский клуб настолько хорошо укомплектовался, что на голову выше всех по подбору футболистов. К тому же у клуба будет 100-летие.

Не удивлюсь, если «Зенит» выиграет все трофеи. У них три состава, которые легко могут бороться в каждом турнире. Суперкубок уже показал их силу. Семак точно понимает, чего от него ждет руководство и болельщики. Так что не вижу причин, по которым Питер может где-то проиграть, — сказал Сафонов «РБ Спорт».

«Зенит» в 1-м туре РПЛ разгромил в гостях самарские «Крылья Советов» (4:0). В следующем матче команда сергея Семака сыграет с «Рубином».