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Сегодня, 21:43

Агент Сафонов: «В чемпионате России будет «Зенит» и все остальные»

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Агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от сезона РПЛ-2024/25.

— На данный момент вырисовывается картина, что будут «Зенит» и остальные клубы. Петербургский клуб настолько хорошо укомплектовался, что на голову выше всех по подбору футболистов. К тому же у клуба будет 100-летие.

Не удивлюсь, если «Зенит» выиграет все трофеи. У них три состава, которые легко могут бороться в каждом турнире. Суперкубок уже показал их силу. Семак точно понимает, чего от него ждет руководство и болельщики. Так что не вижу причин, по которым Питер может где-то проиграть, — сказал Сафонов «РБ Спорт».

«Зенит» в 1-м туре РПЛ разгромил в гостях самарские «Крылья Советов» (4:0). В следующем матче команда сергея Семака сыграет с «Рубином».

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Сафонов
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