Агент Помазуна рассказал об интересе европейских клубов к вратарю: «Париж» интересовался Ильей»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Спартака» Илья Помазуна, рассказал «СЭ» о возможных зарубежных вариантах продолжения карьеры 28-летнего игрока. 2 февраля «Спартак» заявил о переходе Помазуна.

«Была авторизация на поиск клубов в Бельгии и во Франции. Рассматривали разные варианты. «Париж» интересовался Ильей, это команда из второй лиги, фарм-клуб «ПСЖ». Были варианты из высшей лиги Бельгии. Но в Европе окно закрывает в начале февраля, плюс были другие причины. И самое главное для меня, чтобы игрок был счастлив. А Илья уже заявил в интервью пресс-службе «Спартака», то рад оказаться в этом клубе», — сказал Сафонов «СЭ».

Помазун подписал контракт со «Спартаком» до лета 2027 года.