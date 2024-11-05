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Сегодня, 12:55

Агент Сафонов — о центральных защитниках «Крыльев»: «Биба и Боба»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов оценил игру центральных защитников «Крыльев Советов» Романа Евгеньева и Александра Солдатенкова в матче против «Акрона» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

— Да они нарочно чуть друг друга не убили. Биба и Боба — два дурака. В «Крыльях» обстановка накаленная. В СМИ писали про конфликт в раздевалке, это говорит трещина в коллективе и плюс убрали Сергея Корниленко. Того же Солдатенкова я никогда не считал высококлассным футболистом, — цитирует Сафонова Metaratings.

После 14 туров самарцы с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings
Роман Евгеньев
Футбол
РПЛ
Александр Солдатенков
Алексей Сафонов

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