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Сегодня, 07:50

Сафонов: «Бердыев признался, что реально был идиотом, когда сорвались переговоры со «Спартаком»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов рассказал, как сорвался переход Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака» в начале сезона-2016/17.

«Бердыев сам виноват, зачем про него говорить? Федун его звал в «Спартак» на должность главного тренера. А он хотел игроков потащить за собой. Была такая ситуация, что он еще что-то хотел, но они с Федуном в итоге пожали руки. Через некоторое время Бердыева позвал Гурам Аджоев в «Локомотив» просто пообщаться, тот взял и поехал. После этого Федун ему написал сообщение, одну фразу. У них переговоры так и закончились. Бердыев давал интервью, где рассказывал, что сделал самую большую ошибку и извинился перед Федуном. Он признался, что реально был идиотом тогда», — цитирует Metaratings.ru Сафонова.

В начале сезона-2016/17 Бердыев мог сменить Дмитрия Аленичева, но сделка сорвалась и новым главным тренером «Спартака» был назначен Массимо Каррера.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-safonov-berdyev-priznalsya-chto-byl-idiotom-v-istorii-so-spartakom-369673/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
Курбан Бердыев
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