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Агент Тюкавина: «Костя выходит, забивает и ждет ответной реакции. А получается как день сурка, непонятно, что надо сделать, чтобы ему доверяли»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов высказался о игровом времени нападающего Константина Тюкавина, который футболист получает в «Динамо».

— С «Локомотивом» Тюкавин сыграл 8 минут, с «Химками» — 19 и с «Ростовом» — 21. При этом у него два гола и две результативные передачи. Учитывая результативность, Константину достаточно этого времени?

— Конечно, недоволен. Давайте теперь надеяться, что дадут не 21, а 23 минуты. Вы подкалываете? Он же сказал в интервью, что практически не играет. Получается как день сурка. При Шварце у них была честная конкуренция с Грулевым. Были понятны правила игры: если Грулев забивал, потом выходил на 60 минут, а Костя получал 30 минут. Если Костя себя за эти полчаса проявлял, затем получал час. А здесь как будто кто-то купил абонемент. При любой ситуации он сидит. Но то, что считает агент — на это наплевать, тренер отвечает за результат. Если поделить игровое время Тюкавина на голевые действия, у него нормальная статистика. Вот Сычевой — один из лучших бомбардиров, но с «Химками» его вообще не видно было. А Костя когда выходит, ни разу не выдавал провального матча. Он и работает больше на тренировках, и выходит доказывает. Не знаю, что должно произойти, чтобы ему больше игрового времени давали.

— Это повод подумать зимой о смене клуба?

— Нет, не повод. У нас есть действующий контракт, «Динамо» выполняет все условия. Наоборот, хочется в «Динамо» себя проявлять. Но Костя выходит, забивает и ждет ответной реакции. А получается как день сурка, непонятно, что надо сделать, чтобы ему доверяли минут 50-60 играть. Может, не все рекорды, бонусы набрал второй нападающий, не знаю. Хорошо, что у Кости характер сильный. Он не ломается, не психует, выходит и делает свою работу, не убирает ноги, не изображает ни дельфина, ни русалку. Выходит, цепляется. Посмотрим, команда проиграла, может, какие-то выводы сделают, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Тюкавин провел 15 матчей и забил 5 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-igrovoe-vremya-kosti-mozhet-ne-vse-rekordy-bonusy-nabral-vtoroj-napadayushhij/

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⚽ Футбол. Серия А
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Арсенал 1
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31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
7
2
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