Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о молодом игроке московского «Динамо» Ярославе Гладышеве, который забил гол в матче 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0).

— В Европу сейчас никого из россиян не берут. Как им могут интересоваться? То, что Ярослав может вырасти в хорошего игрока — это да. Он стартанул в чемпионате хорошо, много игр в сезоне провел. Зимой продлил контракт с «Динамо», поэтому думаю, что все мысль у него сейчас только о бело-голубых. Ему нужно сначала там стать лидером, а потом уже уезжать. А то у нас один раз по мячу ударит и уже вопросы, когда игрок уедет в Европу? Пусть работает, мясом обрастет, а дальше будет смотреть, — приводит слова Сафонова издание «Спорт День за Днем».

20-летний нападающий выступает за основую команду «Динамо» с июля 2022 года. В этом сезоне он провел 32 матча за бело-голубых, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Гладышева в 900 тысяч евро.