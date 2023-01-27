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Сафонов: «Агент Гарсия наживается на «Зените»? Футбольное агентство — машина по зарабатыванию денег»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о работе бразильского коллеги Луиса Фернандо Гарсии, который сотрудничает с «Зенитом».

«Наверное, между агентом и «Зенитом» есть какие-то договоренности, но если он привозит качественных футболистов, то почему с ним не работать. Не пойму только тенденцию, что Малкома предлагают «ПСЖ», по Барриосу турки зашевелились. Как бы это все не рухнуло словно карточный домик, ведь основные игроки «Зенита» – иностранцы, они сильнее, чем россияне.

Агент Гарсия наживается на «Зените»? Футбольное агентство – машина по зарабатыванию денег, альтруистов нет. Но надо понимать, как зарабатывать. Бывает говорят, что агент киданул, но если раз обманешь, то с тобой просто не будут работать. Нормальные агенты работают вдолгую», – приводит слова Сафонова Legalbet.

В нынешнем сезоне за «Зенит» выступали четыре подопечных Гарсии: Малком, Клаудиньо, Иван Куарежма и Густаво Мантуан.

Ранее издание L`Equipe сообщило, что советник «ПСЖ» Луиш Кампуш возобновит переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера Малкома. Также сообщалось, что турецкий клуб «Бешикташ» сделал официальное предложение по покупке хавбека Вильямара Барриоса.

Источник: Legalbet

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
ФК Зенит
Алексей Сафонов
0
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