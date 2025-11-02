Агент Батракова не удивлен интересом «ПСЖ» к игроку: «То, что за Алексеем наблюдают многие клубы — это уже давно факт»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к россиянину. «Такой информации не было. Но то, что за Алексеем наблюдают многие клубы — это уже давно факт. Приятно, когда большие команды обращают внимание на наших российских ребят, несмотря на политическую ситуацию. Удивления такой новости точно нет. Потому переодически приходит информация, что тот или иной клуб наблюдает, но дальше этого не заходит. Никаких контактов пока не было», — сказал Кузьмичев «СЭ». 2 ноября сообщалось, что «ПСЖ» уже летом может сделать предложение «Локомотиву» по Батракову. В текущем сезоне на счету полузащитника 18 матчей во всех турнирах, 12 голов и 4 результативные передачи.

