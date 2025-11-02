2 ноября, 15:02
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к россиянину.
«Такой информации не было. Но то, что за Алексеем наблюдают многие клубы — это уже давно факт. Приятно, когда большие команды обращают внимание на наших российских ребят, несмотря на политическую ситуацию. Удивления такой новости точно нет. Потому переодически приходит информация, что тот или иной клуб наблюдает, но дальше этого не заходит. Никаких контактов пока не было», — сказал Кузьмичев «СЭ».
2 ноября сообщалось, что «ПСЖ» уже летом может сделать предложение «Локомотиву» по Батракову.
В текущем сезоне на счету полузащитника 18 матчей во всех турнирах, 12 голов и 4 результативные передачи.
NIK7478
Агентский вброс! В ПСЖ даже фамилии Батракова не знают, уверен. Он там даже на скамейку не годится, ни по каким своим качествам! )
08.11.2025
Garryman
Батраков - исключительно для РПЛ. Ну, представьте Батракова рядом с Гуллитом или Лукаку.... (чем их там кормят?) - и все станет ясно..
03.11.2025
Slim Tallers
Скауты наблюдают за десятками тысяч футболистов,мал-мала перспективных. Работа у них такая наблюдать. Батраков игрок не уровня сильнейших чемпионатов. Тот же Сперцян на голову его сильнее.
03.11.2025
руслан магомедов
Твой головин это вообще никто и пока хозяин старый клуба, оно там. Уйдет, электричку без головы погонят, сразу.
03.11.2025
руслан магомедов
И, чо?? Сафонов это вратарь, толковых киперов всегда мало. А, уж этих -то.......... выбор есть всегда.
03.11.2025
руслан магомедов
агентишео ну не ври!!! Хотя тебе положено врать. НЕ СМОТРЯТ ЗА батраком-кисляком топ -клубы не смотрят. На хрен им проблеммы, да и игра в чемпионате без ЛЧ, ЛЕ, это ни о чем. Скауты со всего мира сидят на матчах тренировках, как играет крашенный наблюдают. БРЕД !!!!!
03.11.2025
Симон Вирсаладзе
Каждый день такие статейки о Батракове, только клубы меняются. А в остальном буквально слово в слово. Сколько Кузьмичёв вам заносит?
03.11.2025
Юрий Влк.
че то в матче с зенитушкой хваленого Батракяна вовсе не видно было...или он спец по середнякам?))))
03.11.2025
Олег Воробьёв
Батраков хорош, но ему далеко пока до Головина. А в чемпионате Франции он физически не потянет. Годами станет сидеть на скамейке
03.11.2025
mikeV
По привычке с 90-х - надеюсь, что хватит ума вернутся к прежнему СЭ. А с головой у меня всё хорошо.
02.11.2025
Тимофейкин
чего ты тогда сидишь в бульварном СЭ-что с головой у тебя?))
02.11.2025
Иван
агентишка его
02.11.2025
Фирсыч
Зобарного спросили?
02.11.2025
Фирсыч
Кто?
02.11.2025
Владимир Трофимов
Батракова в реал срочно!!!!.ПСЖ пока молчит или вообже его в сборную Аргентины вместо Месси. Пару раз попал по мячу удачно ,то уже зовут кудато.Где Захарян, Миранчук и другие ,которых звали в Барсу или куда там еще? МОЛОДЕЖ не верте ни кому .
02.11.2025
ONIKAN2013
Это ещё ничего. Вот на Спортбоксе заголовки так заголовки!
02.11.2025
ONIKAN2013
Да, тоже вчера наблюдал.
02.11.2025
andreichf
Ну Сафонова то взяли.
02.11.2025
andreichf
А зачем вообще нужны эти агенты? Какие-то трутни, прихлебатели.
02.11.2025
mikeV
Типичный заголовок от бульварного СЭ. Из него можно подумать, что интерес у ПСЖ есть, а в тексте написано, что нет.
02.11.2025
Александр
Непременно уезжать! Чем Леша хуже того же Дуэ?
02.11.2025
DemolisherAjax
Сафонов перестал справляться с чисткой скамейки ? :) Батракова ему в помощь :) И конечно Кузьмичев не удивлен,невозможно удивляться тому,что сам придумал :)
02.11.2025
Djin Ignatov
Бред ! ПСЖ и Батраков ? Может быть в юниорскую клуба ?
02.11.2025
bm
Батраков в ПСЖ в помощь к Моте чтобы Забарного?
02.11.2025
Иван
старая паскуда
02.11.2025