2 ноября, 15:02

Агент Батракова не удивлен интересом «ПСЖ» к игроку: «То, что за Алексеем наблюдают многие клубы — это уже давно факт»

Александр Абустин
корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к россиянину.

«Такой информации не было. Но то, что за Алексеем наблюдают многие клубы — это уже давно факт. Приятно, когда большие команды обращают внимание на наших российских ребят, несмотря на политическую ситуацию. Удивления такой новости точно нет. Потому переодически приходит информация, что тот или иной клуб наблюдает, но дальше этого не заходит. Никаких контактов пока не было», — сказал Кузьмичев «СЭ».

2 ноября сообщалось, что «ПСЖ» уже летом может сделать предложение «Локомотиву» по Батракову.

В текущем сезоне на счету полузащитника 18 матчей во всех турнирах, 12 голов и 4 результативные передачи.

28

  • NIK7478

    Агентский вброс! В ПСЖ даже фамилии Батракова не знают, уверен. Он там даже на скамейку не годится, ни по каким своим качествам! )

    08.11.2025

  • Garryman

    Батраков - исключительно для РПЛ. Ну, представьте Батракова рядом с Гуллитом или Лукаку.... (чем их там кормят?) - и все станет ясно..

    03.11.2025

  • Slim Tallers

    Скауты наблюдают за десятками тысяч футболистов,мал-мала перспективных. Работа у них такая наблюдать. Батраков игрок не уровня сильнейших чемпионатов. Тот же Сперцян на голову его сильнее.

    03.11.2025

  • руслан магомедов

    Твой головин это вообще никто и пока хозяин старый клуба, оно там. Уйдет, электричку без головы погонят, сразу.

    03.11.2025

  • руслан магомедов

    И, чо?? Сафонов это вратарь, толковых киперов всегда мало. А, уж этих -то.......... выбор есть всегда.

    03.11.2025

  • руслан магомедов

    агентишео ну не ври!!! Хотя тебе положено врать. НЕ СМОТРЯТ ЗА батраком-кисляком топ -клубы не смотрят. На хрен им проблеммы, да и игра в чемпионате без ЛЧ, ЛЕ, это ни о чем. Скауты со всего мира сидят на матчах тренировках, как играет крашенный наблюдают. БРЕД !!!!!

    03.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Каждый день такие статейки о Батракове, только клубы меняются. А в остальном буквально слово в слово. Сколько Кузьмичёв вам заносит?

    03.11.2025

  • Юрий Влк.

    че то в матче с зенитушкой хваленого Батракяна вовсе не видно было...или он спец по середнякам?))))

    03.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Батраков хорош, но ему далеко пока до Головина. А в чемпионате Франции он физически не потянет. Годами станет сидеть на скамейке

    03.11.2025

  • mikeV

    По привычке с 90-х - надеюсь, что хватит ума вернутся к прежнему СЭ. А с головой у меня всё хорошо.

    02.11.2025

  • Тимофейкин

    чего ты тогда сидишь в бульварном СЭ-что с головой у тебя?))

    02.11.2025

  • Иван

    агентишка его

    02.11.2025

  • Фирсыч

    Зобарного спросили?

    02.11.2025

  • Фирсыч

    Кто?

    02.11.2025

  • Владимир Трофимов

    Батракова в реал срочно!!!!.ПСЖ пока молчит или вообже его в сборную Аргентины вместо Месси. Пару раз попал по мячу удачно ,то уже зовут кудато.Где Захарян, Миранчук и другие ,которых звали в Барсу или куда там еще? МОЛОДЕЖ не верте ни кому .

    02.11.2025

  • ONIKAN2013

    Это ещё ничего. Вот на Спортбоксе заголовки так заголовки!

    02.11.2025

  • ONIKAN2013

    Да, тоже вчера наблюдал.

    02.11.2025

  • andreichf

    Ну Сафонова то взяли.

    02.11.2025

  • andreichf

    А зачем вообще нужны эти агенты? Какие-то трутни, прихлебатели.

    02.11.2025

  • mikeV

    Типичный заголовок от бульварного СЭ. Из него можно подумать, что интерес у ПСЖ есть, а в тексте написано, что нет.

    02.11.2025

  • Александр

    Непременно уезжать! Чем Леша хуже того же Дуэ?

    02.11.2025

  • DemolisherAjax

    Сафонов перестал справляться с чисткой скамейки ? :) Батракова ему в помощь :) И конечно Кузьмичев не удивлен,невозможно удивляться тому,что сам придумал :)

    02.11.2025

  • Djin Ignatov

    Бред ! ПСЖ и Батраков ? Может быть в юниорскую клуба ?

    02.11.2025

  • bm

    Батраков в ПСЖ в помощь к Моте чтобы Забарного?

    02.11.2025

  • Иван

    старая паскуда

    02.11.2025

    Алексей Батраков
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
    Владимир Кузьмичев (менеджер)
