Агент Сутормина: «Он едет на сборы, чтобы доказать, что он игрок стартового состава «Зенита»

Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока в «Зените».

«Он, естественно, отправляется на сборы «Зенита». Алексей едет на сборы, чтобы доказать, что он игрок стартового состава «Зенита». Вот такая цель у него. Интерес со стороны «Ростова»? Пока без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне Сутормин сыграл за клуб из санкт-Петерубрга 12 матчей (8 — в РПЛ).

Контракт 28-летнего хавбека с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.