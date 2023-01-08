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Сегодня, 18:16

Агент Сутормина: «Он едет на сборы, чтобы доказать, что он игрок стартового состава «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
Алексей Сутормин.
Фото ФК «Зенит»
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Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока в «Зените».

«Он, естественно, отправляется на сборы «Зенита». Алексей едет на сборы, чтобы доказать, что он игрок стартового состава «Зенита». Вот такая цель у него. Интерес со стороны «Ростова»? Пока без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне Сутормин сыграл за клуб из санкт-Петерубрга 12 матчей (8 — в РПЛ).

Контракт 28-летнего хавбека с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

Алексей Сутормин
ФК Зенит
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