Сегодня, 11:35

Агент Алвеса рассказал об интересе клубов АПЛ к бразильцу

Константин Белов
Корреспондент
Матеус Алвес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, Лекка Де Камарго в разговоре с «СЭ» рассказал о встрече с партнером Джулиано Бертолуччи в Лондоне.

«Мы говорили о Матеусе в Лондоне! Ему нужно вернуться к игре и наверстать упущенное время из-за травмы! И, конечно, клубы АПЛ будут следить за ним, потому что раньше он играл очень хорошо», — сказал Де Камарго «СЭ».

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.

    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
    Матеус Алвес
    У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
