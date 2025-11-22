Агент Алвеса рассказал об интересе клубов АПЛ к бразильцу

Сегодня, 11:35
Агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, Лекка Де Камарго в разговоре с «СЭ» рассказал о встрече с партнером Джулиано Бертолуччи в Лондоне.
«Мы говорили о Матеусе в Лондоне! Ему нужно вернуться к игре и наверстать упущенное время из-за травмы! И, конечно, клубы АПЛ будут следить за ним, потому что раньше он играл очень хорошо», — сказал Де Камарго «СЭ».
Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.
