Агент Амарти опроверг информацию о возможном переходе защитника в «Спартак»

Агент Пини Захави, представляющий интересы экс-защитника «Лестера» Дэниела Амарти, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о готовности игрока перейти в «Спартак».

«Нет, новость о готовности Амарти перейти в «Спартак» — неправда. Были ли предложения от российских клубов? Тоже нет», — сказал Захави «СЭ».

Ранее о готовности 28-летнего ганского футболиста к переходу в «Спартак» сообщило издание metaratings.ru.

13 июля источник сообщил, что экс-защитник «Лестера» готов перейти в «Спартак» с зарплатой 2,5-3 миллиона евро.