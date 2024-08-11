Агент Хоссейннеджада: «У нас было предложение от «Зенита»

Агент Амир Саадати рассказал, что новичком махачкалинского «Динамо» Мохаммаджавадом Хоссейннеджадом интересовались «Зенит» и «Црвена Звезда».

«Динамо» подписало контракт с 21-летним полузащитником, выступавшим за «Сепахан».

«Мохаммаджавад — настоящий бриллиант. У него есть потенциал, чтобы стать звездой в топ-5 лиг. Зимой у нас были официальные предложения от «Зенита» и «Црвены Звезды», однако «Сепахан» их отклонил. У нас есть предчувствие, что переход в «Динамо» станет более правильным шагом для будущего развития молодой звезды. Надеюсь, он и клуб смогут помочь друг другу», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Хоссейннеджад провел за «Сепахан» 27 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.