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Сегодня, 17:22

Агент новичка «Балтики» Андраде: «Опасений при переезде не было. Калининград — хорошее место для жизни»

Алина Савинова
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Филипе Диаш, агент защитника «Балтики» Кевина Андраде, высказался о переходе игрока в российскую команду.

17 января калининградский клуб объявил о трансфере 24-летнего колумбийца. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

«Кевин хочет играть в Европе. В России есть условия, чтобы дать ему развиваться как игроку для достижения высокого уровня в РПЛ. Более того, это как мост к другим, более конкурентоспособным лигам. «Балтика» — хороший шаг для тех, кто хочет и верит, что может подняться выше. Каких-либо опасений при переезде у нас не было. Калининград — очень хорошее место для жизни», — цитирует агента Sport24.

Андраде является воспитанником «Америки». За клуб из города Кали он выступал на протяжении пяти лет. На его счету три гола в 119 матчах главной команды. Вместе с «Америкой» защитник стал чемпионом Колумбии в 2020 году.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://sport24.ru/football/news-613135-agent-andrade-kakikh-libo-opaseniy-pri-pereyezde-u-nas-ne-bylo-kaliningrad-ochen-khorosheye-mesto-dlya-zhizni
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РПЛ
ФК Балтика
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