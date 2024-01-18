Агент новичка «Балтики» Андраде: «Опасений при переезде не было. Калининград — хорошее место для жизни»

Филипе Диаш, агент защитника «Балтики» Кевина Андраде, высказался о переходе игрока в российскую команду.

17 января калининградский клуб объявил о трансфере 24-летнего колумбийца. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

«Кевин хочет играть в Европе. В России есть условия, чтобы дать ему развиваться как игроку для достижения высокого уровня в РПЛ. Более того, это как мост к другим, более конкурентоспособным лигам. «Балтика» — хороший шаг для тех, кто хочет и верит, что может подняться выше. Каких-либо опасений при переезде у нас не было. Калининград — очень хорошее место для жизни», — цитирует агента Sport24.

Андраде является воспитанником «Америки». За клуб из города Кали он выступал на протяжении пяти лет. На его счету три гола в 119 матчах главной команды. Вместе с «Америкой» защитник стал чемпионом Колумбии в 2020 году.

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