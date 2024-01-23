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РПЛ

Сегодня, 17:43

Агент Андраде сообщил, что в услугах футболиста заинтересован «Краснодар»

Алина Савинова
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Уго Каджуда, агент полузащитника «Карабаха» Леандро Андраде, заявил, что сразу два клуба РПЛ заинтересованы в услугах футболиста.

Ранее появилась информация, что «Рубин» был готов заплатить за 24-летнего игрока 1,5 миллиона евро, но получил отказ от азербайджанского клуба.

«Правда в том, что «Рубин» следит за игроком. Также в Леандро заинтересован «Краснодар». Посмотрим, что из всего этого получится», — цитирует агента Sport24.

Андраде выступает за «Карабах» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 33 матча, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://sport24.ru/football/news-614470-agent-poluzashchitnika-karabakha-krasnodar-zainteresovan-v-uslugakh-leandro-andrade
ФК Карабах
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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