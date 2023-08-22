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РПЛ

Сегодня, 14:00

Агент Чистякова — о возвращении игрока на поле: «Все зависит от самочувствия, сроков нет»

Агент Чистякова рассказал о восстановлении защитника после травмы
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении игрока после травмы.

«Чувствует себя лучше. Но принято решение не форсировать. Надо восстановиться как следует, чтобы не было рецидивов. Какие-то упражнения он делает вместе с командой, потом занимается с реабилитологом. Скоро вернется, но лучше залечить до конца. Желание у Димы огромное, но торопиться не стоит. Все зависит от самочувствия, никто никаких сроков не дает», — сказал Талаев «СЭ».

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Из-за этого 29-летний россиянин пропустил четыре последних матча «Зенита».

После победы над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ «Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала».

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
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 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
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 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
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