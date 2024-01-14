Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:25

Агент анонсировал новости о будущем Чистякова в «Зените». Игрока нет в списках на первый сбор команды

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, Андрей Талаев, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии 30-летнего футболиста в списке на первый сбор команды.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга отправил на первый зимний сбор в ОАЭ.

«Почему Дмитрий не поехал на сбор с «Зенитом»? Пока без комментариев. Сегодня все станет известно по поводу будущего Дмитрия», — сказал Талаев «СЭ».

В этом сезоне Чистяков провел 8 матчей и не отличился результативными действиями. «Зенит» после 18-и туров идет на втором месте в чемпионате России, набрав 36 очков.

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
8
24
Читайте также
Биография Дианы Дэвис: детство и карьера выступающей за Грузию дочери Тутберидзе
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
Трамп-младший назвал способ завершить конфликт на Украине
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, что им интересовался кипрский клуб
31 игрок в составе «Зенита» отправился на тренировочные сборы в Абу-Даби
Парагвайский защитник «Динамо» Фернандес не исключил, что летом задумается о получении паспорта РФ
Защитник «Динамо» Фернандес рассказал, что ему комфортнее жить в Парагвае, чем в России
Севикян едет в Европу, Круговой — в ЦСКА, «Краснодару» предлагают купить Гарре
В ЦСКА рассказали о восстановлении Дивеева после травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

31 игрок в составе «Зенита» отправился на тренировочные сборы в Абу-Даби

Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, что им интересовался кипрский клуб