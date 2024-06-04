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Сегодня, 10:36

Агент Антона Миранчука не исключил переход футболиста в «Зенит»

Сергей Жуков
корреспондент
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к игроку. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Всякое может быть. Очень многое из того, что пишет Карпов — чушь. Антон — свободный агент, он вправе рассматривать предложения, но это ничего не значит. Предложения поступают из разных клубов. Сейчас он находится в расположении сборной, готовится к игре с Белоруссией, и все мысли связаны с этим. Потом начнется отпуск и обсуждение каких-то конкретных вариантов», — сказал Шпинев «СЭ».

В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач. Контракт 28-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца июня.

Антон Миранчук
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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