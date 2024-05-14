Агент Миранчука: «Будет нелегко сделать, чтобы Антон остался в «Локомотиве»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал будущее своего клиента в московской команде.

13 мая председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных в интервью «СЭ» заявил, что клуб начнет переговоры по продлению контракта с Миранчуком после завершения сезона.

«В конце сезона будет решение по тренерскому штабу, проведут анализ работы, и будет принято решение по другим футболистам. Чтобы Антон дальше остался в «Локомотиве», нужно сделать какое-то предложение. Мы ждем, но его нет. Думаю, будет нелегко сделать, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Миранчук является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 28-летний хавбек отыграл 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 5 миллионов евро.