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Сегодня, 18:40

Агент Миранчука: «Антон очень хочет уехать в Европу, это не выбивание нового контракта из «Локомотива»

Агент Антона Миранчука прокомментировал свое заявление о желании футболиста перебраться в Европу
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал свое заявление о желании его клиента перебраться в европейский клуб.

«Многие люди посчитали, что началась агентская игра по выбиванию нового контракта из «Локомотива». Нет, конечно! Я сказал истинную правду о желании футболиста. Он очень хочет уехать в серьезный европейский чемпионат. Он никогда этого не скрывал. И я буду стараться делать для этого все возможное», — цитирует Шпинева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27 летний полузащитник провел 16 матчей в РПЛ, забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-miranchuka-mnogie-poschitali-chto-nachalas-igra-po-vy-bivaniyu-kontrakta-no-anton-pravda-hochet-uehat/
Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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